Haberler Magazin Videoları 27 yıllık evliliği 15 gün önce biten Mehmet Aslantuğ’un eski aşkı bakın kim!

27 yıllık evliliği 15 gün önce biten Mehmet Aslantuğ’un eski aşkı bakın kim!

27 yıllık evliliği 15 gün önce biten Mehmet Aslantuğ’un eski aşkı bakın kim!
13.06.2023 01:03 - Son Güncelleme: 13.06.2023 01:11

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:29
2023 Survivor Nefise...
Magazin 00:13
İbrahim Kutluay’a benzetilen...
Magazin 00:37
Ebru Şallı’dan ilk açıklama...
Magazin 00:27
İzmir'de evi yanan İbrahim...
Magazin 06:42
Mehmet Aslantuğ yeni aşka...
Magazin 00:13
Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet...
Magazin 00:30
“Allah ona şehitlik...
Magazin 00:22
Pelin Karahan spor salonundan...
Magazin 00:46
Solmaz Çiros davul karşısında...
Magazin 00:15
Yıldız Tilbe sahnede kalça...
Magazin 00:18
Melisa Aslı Pamuk aşkı yine...
Magazin 00:18
Melis Sezen ile Atilla Bingöl...

Arzum Onan ile 1996 yılında dünyaevine giren ve 2000'de oğlu Can Aslantuğ'u kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşayan Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği 15 gün önce tek celsede bitmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberinin ardından Mehmet Aslantuğ'un adı Gözde Akpınar ile aşk dedikodularına karıştı. İddiaları yalanlayan Aslantuğ, kısa sürede gündem olurken oyuncunun hayatı merak edildi. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan Aslantuğ'un eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile bir dönem magazin gündeminde sık sık yer alan Feraye Tanyolaç'la 1993'te aşk yaşamıştı.

Magazin Videoları
SON DAKİKA