27 yıllık evliliği 15 gün önce biten Mehmet Aslantuğ’un eski aşkı bakın kim!

Arzum Onan ile 1996 yılında dünyaevine giren ve 2000'de oğlu Can Aslantuğ'u kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşayan Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği 15 gün önce tek celsede bitmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberinin ardından Mehmet Aslantuğ'un adı Gözde Akpınar ile aşk dedikodularına karıştı. İddiaları yalanlayan Aslantuğ, kısa sürede gündem olurken oyuncunun hayatı merak edildi. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan Aslantuğ'un eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile bir dönem magazin gündeminde sık sık yer alan Feraye Tanyolaç'la 1993'te aşk yaşamıştı.