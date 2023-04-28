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26’lık Solmaz Çiros’un son halini gören küçük dilini yuttu! Seda Sayan’ın gelin adayıydı! “Her yerin sallanmış ne hale geldin...”

26’lık Solmaz Çiros’un son halini gören küçük dilini yuttu! Seda Sayan’ın gelin adayıydı! “Her yerin sallanmış ne hale geldin...”
28.04.2023 16:57

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Solmaz Çiros’ın son hali olay!

Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği evlilik programıyla adını duyuran Solmaz Çiros, özellikle kalça danslarıyla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Programın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Çiros, aylar önce yayınladığı görüntüleri tekrar gündeme getirdi. Kalça dansı yaptığı anları yayınlayan Çiros'un hem dansı hem son hali çok konuşuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı "Her yerin sallanmış ne hale geldin" derken bir başkası "Ah bide oynayabilse" dedi. İşte Solmaz Çiros'un o paylaşımı...

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