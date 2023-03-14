25 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle gecelerde! Evlilik sorusunuda es geçmedi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, bir dönem Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde sık sık yer almıştı. Ayrılık sonrası Kadayıfçıoğlu, Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ile yeni bir aşka yelken açarken Zehra Çilingiroğlu, gönlünü başka bir iş insanına kaptırdı. Çilingiroğlu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle bir restoran çıkışı kameralara yansıdı. Çilingiroğlu'nun sevgilisinin evlilik sorularına verdiği yanıt ise dikkat çekti.