2023 paylaşımı olay oldu! Hadise’nin göğüs dekoltesine tepkiler çığ gibi büyüdü!

Hem kariyer hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hadise, özellikle 5 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la da yasak aşk dedikodularına karışan ancak iddiaları net bir dille yalanlayan Hadise, son dönemlerde birlikte şarkıcı çıkardığı Murda ile sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. 2023 yılına ait kareleri ve videoları bir arya getiren şarkıcının derin göğüs dekolteli elbisesi ile çektiği görüntü çok konuşuldu. Sosyal medyada Hadise'ye tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Tamam gördük gerekli yeri! Heder etme kendini..." ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...