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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024, 11:02 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024, 11:02

2 yıl önce evlenen Arzu Doğan’dan “kaybettiğine dön bir bak” paylaşımı!

Nihat Doğan, oğlu Badıkan'ın annesi Arzu Doğan ile 2022 Ağustos ayında dünyaevine girdi ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Ünlü çift, geçen haftalarda boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme gelirken Arzu Doğan ilk açıklamayı yapıp ihanet nedeniyle ayrıldıklarını söyledi. Canlı yayında eşinin iddialarına yanıt veren Nihat Doğan ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Boşanma haberleriyle bir süredir magazin gündeminde yer alan ikili, bu kez Arzu Doğan'ın paylaşımıyla gündem oldu. Doğan'ı görenler, "Harika görünüyor", "Nihat kaybettiğine dön bir bak paylaşımı olmuş" yorumlarını yaptı. İşte o paylaşım...

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