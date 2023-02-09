2 TIR dolusu yardım hazırlandı! Demet Özdemir “Tırımız AFAD ile organize olarak gönderiliyor”

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara sebep olan deprem sonrası yapımcılara ve televizyon yetkililerine seslenip, yardım çağrısında bulunan Demet Özdemir, önceki gün ise takipçilerine seslenmişti. Bölgeye AFAD ile koordineli olarak yardım TIR’ı göndereceklerini duyuran Demet Özdemir, son durumu paylaştı. Aralarında Murat Boz, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ali Biçim ve Yasemin Sakallıoğlu’nun da bulunduğu arkadaş grubuyla hareket eden Özdemir, “TIR’ımız hazır, ikinci TIR’ımızı bekliyoruz” dedi.