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2 ay önce plajda aşka gelen Özer Hurmacı eşi Mihriban Hurmacı'dan boşanıyor! Nedeni astroloji...

2 ay önce plajda aşka gelen Özer Hurmacı eşi Mihriban Hurmacı'dan boşanıyor! Nedeni astroloji...
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Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'un yıldızıydı! 2 ay önce plajda aşka gelen Özer Hurmacı eşinden boşanıyor! Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'nın astroloji haritalarına bakarak kendisini 'aldatan adam' olmakla suçladığını iddia etti. Geçtiğimiz Haziran ayında Mihriban Hurmacı ve çocuklarıyla birlikte tatillde görüntülenen Özer Hurmacı, Mihriban Hurmacı'yı öpücüklere boğması ve plajda dans etmesi ile gündeme gelmişti.


Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'un yıldızıydı! 2 ay önce plajda aşka gelen Özer Hurmacı eşinden boşanıyor! Nedeni astroloji...

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