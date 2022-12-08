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18 yaşındaki kızı istismar eden sahte üfürükçünün yeni vukuatları ortaya çıktı! Müge Anlı muskayı açmış içinden iddia bülteni çıkmıştı

18 yaşındaki kızı istismar eden sahte üfürükçünün yeni vukuatları ortaya çıktı! Müge Anlı muskayı açmış içinden iddia bülteni çıkmıştı
08.12.2022 16:46

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Aralık canlı yayınında tüm Türkiye'yi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Programa katılan Mehmet Ataş, 18 yaşında kızı Ayşenur Ataş'ın, 70 yaşındaki Kahraman adlı yaşlı bir adama kaçtığını iddia etti. "70'lik ihtiyar, tılsım yaparak kızımı kandırıp kaçırdı" diyen gözü yaşlı babanın sözleri milyonları şoke ederken, Mehmet Ataş'ın yaptığı iddia edilen muskaları Müge Anlı canlı yayında açtı... Kendisinden 52 yaş küçük kızı alıkoyan kendini 'hoca' olarak tanıtan 70 yaşındaki Kahrıman Kurnaz gözaltına alınarak tutuklandırken, üfürükçünün başka vukuatları da ortaya çıktı.

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