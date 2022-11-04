13 yaşında evlendirilmişti... Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görenler şaştı kaldı o şimdi 46 yaşında görenler: "Ne kadar güzelmiş..."

"KIZIN NE KADAR GÜZELMİŞ..."

13 yaşında evlendirilmişti... Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görenler şaştı kaldı o şimdi 46 yaşında...

İKİ TANE DE TORUNU VAR

13 yaşında evlendirilen ve ilk evladını kucağına alan Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz'ü görenler şaşkın!Faik Öztürk'le aşkı dillere destan olan şarkıcı Safiye Soyman, hayat hikayesi ile dikkat çeken ünlüler arasında.Keyifli aile yaşantısı ve anneliği ile sık sık gündeme gelen Safiye Soyman'ın Harun Akaröz adında bir oğlu ve Ümran Akaröz adında bir kızı var.

'13 yaşında evlendirildim' diyen Safiye Soyman'ın kızı Ümran şuan 46 yaşında. Uzun yıllardır iş insanı Faik Öztürk ile birlikte olan Safiye Soyman, sunucu Lerzan Mutlu'nun kendisine yönelttiği, "13 yaşında evlendiriliyorsun. Ailenin senin isteğin dışında yaptığı bir şey miydi?" sorusuna verdiği yanıtla adeta hafızalara kazındı.

"Tabii ki görücü usulü evlilik oldu. Önce ablamı istemeye gelmişlerdi. Annemin arkadaşının oğlu, memleketten Kırşehir'den. 'Ayşe Hanım'ın bir kızı var, gidelim görelim' diye düşünüyorlar... ""Ablamın nişanlı olduğunu duyunca 'bırakalım ablayı küçük kızı isteyelim' diyorlar. Benim yaşım daha küçük, 'küçükse yaşını büyütürüz, gelinimiz olsun' diyorlar. Ablamdan daha görkemliydim, boylu poslu. Hiç '13 yaşında' demezsin. 'Seni istiyoruz' dediler. Annem ve babam, önce 'o çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki...""Babam beni verdi. 15 gün nişanlı kaldım, alelacele evlendirildim. Mahkeme kararıyla yaşımı büyüttüler. Nikah olmuyor çünkü, annenin babanın imzası gerekiyor... Hakim, babama, 'Hoca efendi bakamadıysanız bırakın ben bakayım, parmak kadar çocuğu evlendiriyorsun' dedi. Hayatım boyunca unutmam onu. Babam 'yerin dibine girdiğim bir gündü' dedi, çok üzülmüştü."61 yaşındaki Safiye Soyman, çocuk yaşta yaptığı bu evliliğinden iki çocuk sahibi olmuş ve 11 yıl sonra eşi Ziya Akaröz'den boşanmıştı.Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşmış, "İşte 15 yaşında Safiye Soyman. Kızım Ümran 11 aylıkken" notunu yazmıştı.Safiye Soyman'ın llk bebeğini kucağına aldığında 14 yaşında olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.Harun adında bir de oğlu olan Safiye Soyman'ın kızı Ümran ile fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz kimdir? sorusu en çok merak edilenlerden oldu.Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz 46 yaşında ve iki erkek evlat sahibi.

SAFİYE SOYMAN'IN KIZI ÜMRAN

Safiye Soyman'ın torunları ile karesi...