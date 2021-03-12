12 Mart Doya Doya Moda puan durumu! Doya Doya Moda Birben'in mendili! Doya Doya Moda Birben kimdir?

Doya Doya Moda kim elendi? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılır oldu. TV8’in fenomen yarışmasında bugün her Cuma olduğu gibi haftanın finali vardı ve heyecan dolu anlar yaşandı. Doya Doya Moda’da bugünün konsepti yöresel düğüne katılmaktı ve kombinlerini Ümraniye’de yapan yarışmacılar jürilerden eleştirilerini ve puanlarını aldı. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yarışmayı izlemeyi kaçıranlar 12 Mart Doya Doya Moda puan durumunu merakla sorgular oldu. Peki haftanın birincisi olarak altın bileziği kapan yarışmacı hangisi oldu? İşte yaşananlar…

Doya Doya Moda kim elendi? 12 Mart Doya Doya Moda puan durumu! Altın bileziği kim kaptı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda'da haftanın finalinde yine heyecanlı bir eleme yaşandı. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacı elenirken en yüksek puanını alan ise altın bileziği koluna taktı. Peki Doya Doya Moda'da bugün puanlar nasıl şekillendi? İşte ayrıntılar…

12 MART CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU



Ayça:32

Ceren:40

Rabia:40

Özde:40

Birben:40

Elif:40

Tuğçe:32

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (5 Mart)



Haftanın birincisi olan isim 106 puan ile Doya Doya Moda Elif oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.



DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (5 Mart)



Doya Doya Moda'da bu hafta yarışma konsept değiştireceği için eleme olmadı.

DOYA DOYA MODA CEREN KİMDİR?



İzmir'den yarışmaya katılan Ceren Keskin 22 yaşındadır. Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Ceren Keskin oldu. Yarışmaya İzmir'den dahil olan Ceren Keskin, 1998 doğumlu. Sivil havacılık kabin hizmetleri mezun olan genç yarışmacı, 1 sene havalimanında çalıştıktan sonra ayrıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya aday olarak gelen Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya başvurma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde'ye rakip olmaya geldim." İddialı çıkışıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi.

DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?

Moda ikinci sezon yarışmacısı Birben Coşkun 1996 yılında İzmir'de dünyaya gözlerini açtı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olan Birben Coşkun, İzmir'de kendisine ait bir pastane dükkanı açtı ve bu dükkanın işletmeciliğine devam ediyor.