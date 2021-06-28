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100 bin liralık arınma! Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı tatil yapıp form tuttular

100 bin liralık arınma! Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı tatil yapıp form tuttular
28.06.2021 15:26
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Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı, form tutmak için Bodrum’da lüks bir sağlıklı yaşam merkezine gitti. Tesiste uygulanan özel detokslar ve programlarla form tutan Akçıl, eşinin konforunu düşünerek otel odası yerine villa tuttu. İkili, sağlıklı bir tatil yaparken ünlü müzisyenin cebinden 100 bin lira çıktı.


Sevilen şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu eşi Burcu Kıratlı, yaza formda girmek için geçtiğimiz günlerde soluğu Le Meridien Bodrum Beach Resort'ta bulunan Vitalica Wellness Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde aldı. Kişi başı 1100 ile 1500 Euro arasında değişen programlar Sinan Akçıl'a pahalıya patladı. Eşinin rahatını düşünen Akçıl, otel odasında kalmak yerine tesisin içindeki özel villardan tutunca tam tamına 100 bin lira ödedi.


OZON SAUNAYA GİRDİLER
Burada mental detox yaparak telefonlarını hayatlarından çıkaran ikili, bağışıklık sistemlerini güçlendirip astım, diyabet ve kanser gibi hastalıkların tedavi sürecinde destekleyici olan ozon saunaya girdi.

Ünlü çift, ayrıca Michael Jackson ve Justin Bieber gibi dünya starlarınında kullandığı oksijen yükseltici çadıra girdi. 39 yaşındaki Sinan Akçıl, burada Intensıve detoks programını uyguladı. Bu program kişiyi fiziksel, ruhsal ve duygusal olarak dengeye getirmeyi amaçlıyor. 31 yaşındaki Kıratlı ise Biohacking programını uyguladı.


Ünlü oyuncunun uyguladığı Biohacking'le protein ve karbonhidrat dengesinin doğru uygulandığı bir beslenme alışkanlığı ile sindirim sistemi güçleniyor. Burada bir hafta kalan Akçıl ve Kıratlı, yaptıkları sporla birlikte istedikleri forma girdi.

HAVASINI ATTI
Güzel eşi Burcu Kıratlı ile istediği forma kavuşan Sinan Akçıl, kamp bitiminde paylaşım yaparak kaslarını gösterdi.



Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, yakın dostları Mustafa Tatlıcı ile keyifli anlar yaşadılar.

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