100 bin liralık arınma! Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı tatil yapıp form tuttular

Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı, form tutmak için Bodrum’da lüks bir sağlıklı yaşam merkezine gitti. Tesiste uygulanan özel detokslar ve programlarla form tutan Akçıl, eşinin konforunu düşünerek otel odası yerine villa tuttu. İkili, sağlıklı bir tatil yaparken ünlü müzisyenin cebinden 100 bin lira çıktı.





Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, yakın dostları Mustafa Tatlıcı ile keyifli anlar yaşadılar.