Haberler Magazin Videoları 1 milyon TL’ye yakın parayı kriptoda batırıp ortadan kayboldu! kızı yaşadıklarını Esra Erol’a anlattı! “Öyle anne olmaz olsun”

1 milyon TL’ye yakın parayı kriptoda batırıp ortadan kayboldu! kızı yaşadıklarını Esra Erol’a anlattı! “Öyle anne olmaz olsun”

1 milyon TL’ye yakın parayı kriptoda batırıp ortadan kayboldu! kızı yaşadıklarını Esra Erol’a anlattı! “Öyle anne olmaz olsun”
20.12.2022 01:10 - Son Güncelleme: 20.12.2022 01:28

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Çanakkale’den başvuran 22 yaşındaki İrem Doğan, annesi Yeliz Doğan’ın yaklaşık 1 milyon TL’ye yakın parayı kriptoda batırıp ortadan kaybolduğunu söyledi. Esra Erol’dan yardım isteyen genç kadın, “Babamın yüzde 73 engeli var, MS hastası, değneklere tutunarak yürüyor. Evin yükü bende. Babama bakıyorum, kardeşim var, ona bakıyorum” diyerek yaşadıklarını anlattı. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan İrem yürekleri sızlatırken sosyal medyada yorum yağdı. İşte detaylar...

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