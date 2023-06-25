1 çocuk annesi Petek Dinçöz’den haber alınamıyordu! Konser için Rusya’ya giden Petek Dinçöz'den haber var! Bakın neler yaşamış...

Rusya'nın paralı askerler grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Moskova'ya karşı başkaldırdı ve silahlı çatışma başlattı. Moskova ve 2 bölgede "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edilirken Wagner'e yönelik operasyonlar da başladı. Konser için eşi Nida Büyükbayrakdar ve orkestrası ile birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Petek Dinçöz ise hayranlarını korkuttu. Wagner krizi nedeniyle haber alınamayan Dinçöz cephesinden ise ilk açıklama geldi. Dinçöz, yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...