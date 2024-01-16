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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024, 12:41 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024, 13:26

🔥 Popstar Mehtap Yılmaz’dan Kadırgalı itirafı: Seda Sayan'ı “Makyajsız tanıyamadım” 🎥 Son dakika videolu haberler

Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve sivri diliyle hafızalara kazınan Mehtap Yılmaz, geçen aylarda Seren Serengil'in programına konuk olup Seda Sayan hakkında söyledikleriyle gündeme gelmişti. Mehtap'ın Sayan hakkında söyledikleri herkesi şaşkına çevirirken 40 bin TL detayı dikkat çekmişti. Yılmaz, bir magazin programına daha konuk oldu ve Seda Sayan itiraflarına yenisini ekledi. Seda Sayan'ı makyajsız tanıyamadığını söyleyen ünlü isim, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Aman Seda duymasın" yorumu yapıldı. İşte detaylar...

Popstar Mehtap Yılmaz’dan Seda Sayan itirafı! “Makyajsız tanıyamadım” Seren Serengil’e anlatıp Kadırgalıyı ifşa etmişti: 40 bin TL verip...
Popstar Mehtap Yılmaz'dan Seda Sayan itirafı! "Makyajsız tanıyamadım" Seren Serengil'e anlatıp Kadırgalıyı ifşa etmişti: 40 bin TL verip...

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