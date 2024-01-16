Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve sivri diliyle hafızalara kazınan Mehtap Yılmaz, geçen aylarda Seren Serengil'in programına konuk olup Seda Sayan hakkında söyledikleriyle gündeme gelmişti. Mehtap'ın Sayan hakkında söyledikleri herkesi şaşkına çevirirken 40 bin TL detayı dikkat çekmişti. Yılmaz, bir magazin programına daha konuk oldu ve Seda Sayan itiraflarına yenisini ekledi. Seda Sayan'ı makyajsız tanıyamadığını söyleyen ünlü isim, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Aman Seda duymasın" yorumu yapıldı. İşte detaylar...