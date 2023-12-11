Çıplak teşhirci Melisa Aydınalp Bağdat Caddesi'ndeki müstehcen eylemlerine devam ediyor. 👙 Caddede müstehcen eylemler yapma sebebiyle gözaltına alınarak “ahlak ve toplum değerleri” ile ilgili kitaplar okumak şartıyla serbest bırakılan Manken Melisa Aydınalp bu kez "memelere özgürlük" yazılı bir parkartla düdük çalarak caddede yürüdü. Şaşkın bakışlar içinde eylemine devam eden Aydınalp'e bir vatandaş müdahalede bulundu. İşte Aydınalp'in teşhir içerikli eylemi ve vatandaşın ''Akıl Hastası'' diyerek eyleme son verdiği müdahale anının görüntüsü... 📹