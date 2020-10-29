Savcı tuzağa düşürüldü! Savcı ölecek mi? Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, heyecanla izlenen 31’inci bölümüyle tüm kişiler kategorisinde reyting listesinin birinci sırasında yer alarak Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olma özelliğini sürdürdü. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman 32. bölümüyle Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.
Savcı tuzağa düşürüldü! Savcı ölecek mi?
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