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Osman Bey'in Bala Hatun planı ne? Kuruluş Osman 8. yeni bölüm

Osman Bey'in Bala Hatun planı ne? Kuruluş Osman 8. yeni bölüm

30.01.2020 00:23

ATV ekranlarında çarşamba günü saat 20.00'de izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman bu akşam 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey'in Bala Hatun planı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.


KURULUŞ OSMAN 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Herkes aslına rücu etti; kurtlar kurtluğu, itler itliğe..."

Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir.

ŞEYH EDEBALI KIZINI OSMAN'A VERMİYOR

Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?

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