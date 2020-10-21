Osman Bey ve Bala Hatun kavuşuyor! "Yoktun, yok oldum!"

Atv ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman Bey ve Bala Hatun'un kavuşup, özlem giderdikleri sahne geceye damgasını vurdu. İşte "Yoktun, yok oldum!" başlığıyla yayınlanan ve izleyiciden tam not alan o sahne...