Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçti ve ağabeyini esaretten kurtardı. O anlar Kuruluş Osman izleyicisinden tam not aldı.
Osman Bey, Savcı Bey'i kurtarıyor! "Sen olmasaydın..."
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