Haberler Video Kuruluş Osman Videoları Osman Bey, Savcı Bey'i kurtarıyor! "Sen olmasaydın..."

Osman Bey, Savcı Bey'i kurtarıyor! "Sen olmasaydın..."

Osman Bey, Savcı Bey'i kurtarıyor!
04.11.2020 23:57

Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçti ve ağabeyini esaretten kurtardı. O anlar Kuruluş Osman izleyicisinden tam not aldı.


Kuruluş Osman Videoları