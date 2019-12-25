Osman Bey Salvador'un kurduğu pusuya düşüyor! Kuruluş Osman yeni bölüm

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey Salvador'un kurduğu pusuya düşüyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Osman Bey Salvador'un kurduğu pusuya düşüyor! Kuruluş Osman yeni bölüm25.12.2019 23:23
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