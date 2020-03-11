Osman Bey ihanet oyununu bozabilecek mi? Kuruluş Osman yeni bölüm 11.03.2020 21:29

Çarşamba günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman bu akşam 14. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Osman Bey, Balgay’la kozlarını paylaşıyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

'Kuruluş Osman'ın 11 Mart Çarşamba saat 20:00'de ekrana gelen ondördüncü bölümünde, Dündar ve Batur'un kurduğu tuzağa düşen Osman Bey, Balgay'la kozlarını paylaştı. Kıyama kalkan Osman Bey ihanetlerin hesabını sormaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları 'Kuruluş Osman' 14. Bölüm paylaşımlarını #TürkOlmak etiketi ile yaptı.

KURULUŞ OSMAN 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!"

Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaşır.

OSMAN BEY'E TUZAK

Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır.

BALGAY'IN KILICIYLA YÜZ YÜZE

Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze gelir. Balgay'la karşı karşıya gelen Osman içine düştüğü bu durumdan çıkabilecek mi?

DÜNDAR VE BATUR'UN İHANETİNE NASIL KARŞILIK VERECEK?

Moğolların tuzağına düşerek yaralanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak? Osman Bey'i hasım ilan eden Samsa Çavuş, Moğollara karşı nasıl hamle yapacak?

BALGAY'IN HAYALLERİ

Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçiren Balgay, hükümdarlık hayaline ulaşabilecek mi? Osman Bey'i Balgay'a teslim eden Dündar şimdi ne yapacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"İstikbali emanete sahip çıkanlar belirleyecektir!"

Kayı Obasından sürülen Osman Bey, Samsa Çavuş'un obasına gider ancak Samsa Çavuş'la giriştiği kavga iplerin kopmasına neden olur. Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçeren Balgay, büyük bir kudrete kavuşurken, Balgay'dan sancak beyliği alan Dündar, Osman Bey'e karşı yeni hamleler planlamaktadır. Cengiz Han'ın emanetlerini geri almanın yolunu arayan Osman Bey ise Samsa Çavuş'un kendisini hasım ilan etmesiyle sarsılır. Balgay ise Osman Bey'in yumuşak karnı olarak gördüğü Bala Hatun'u hedefine koyar. Osman Bey'in gizemli ziyaretçisi kim? Osman Bey'i hasım ilan ederek liderlik mücadelesine giren Samsa Çavuş ihanet mi edecek? Osman Bey, Samsa Çavuş'un meydan okumasını affedecek mi? Osman Bey'le aralarına soğukluk giren Kayı Obası'nın emektarları ve Ertuğrul Gazi'nin yoldaşları Bamsı Bey ve Abdurrahman Gazi nasıl bir yol izleyecekler? Beylik niyetini ortaya koyan Osman Bey, kendisine kurulan pusudan kurtulabilecek mi? Bıçaklanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak?