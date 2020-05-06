Osman Bey, Dündar Bey'in karşısında duruyor! Kuruluş Osman 20. yeni bölüm

06.05.2020 22:47

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 20. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey, Dündar Bey'in karşısında duruyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Öyle kolay can vermek yok, evvela hesap vereceksin!"

Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı. "Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"