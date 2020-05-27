Osman Bey, Alişar'ın tuzağına düşüyor! Kuruluş Osman 23. yeni bölüm

27.05.2020 22:54

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 23. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey, Alişar'ın tuzağına düşüyor. Kuruluş Osman dizisinin 23. bölüm özel sahnelerini takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir!"

Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?