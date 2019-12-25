Neredesin Osman Bey? Kuruluş Osman yeni bölüm 25.12.2019 22:28

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey'in nerede olduğu merak konusu oldu. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.