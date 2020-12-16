Kuruluş Osman’ın 38’inci bölümünde Selcan Hatun, Hazal Hatun’a böyle hesap sordu

‘Kuruluş Osman’ın 38’inci bölümünde, Kayı Obası’nda kurulan beylik toyu obanın kadınlarını da karşı karşıya getirdi. Milyonların sevgilisi Kuruluş Osman'ın nefes kesen bölümünden özel kesiten detaylar...

Her çarşamba yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yine kasıp kavuruyor. İşte bugünkü bölümde yaşanan özel kısım...

Kayı Obası'ndaki toyun Osman Bey'in yokluğunda yapılacak olmasına Selcan Hatun'un itiraz edeceğini bilen Hazal Hatun, Selcan Hatun'un hamlesinin ne olacağını bulmaya çalışırken Selcan Hatun, Bala Hatun'la birlikte sürpriz bir ziyarette bulundu.

HAZAL HATUN MEYDAN OKUDU

Selcan Hatun'un "Duydum ki Dündar ve Savcı beyler toy düzenlermiş" sözlerine "Sen olmayacak bir işe kalkışmazsan…" diyerek imalı cevap veren Hazal Hatun, "Osman ortada yokken başına bir iş gelir diye korkmaz mısın hiç?" diyerek meydan okudu.

Bala Hatun "Osman Bey yoksa ben varım. Selcan Hatun'a kim ne edebilir ki" diyerek Hazal Hatun'un karşısına çıkarken, Lena ise "Bugün sen de talihini zorlamayasın Bala" sözleriyle tarafını belli etti.

SELCAN HATUN UYARDI



Selcan Hatun çadırdan çıkarken Hazal Hatun ve Lena'yı şu sözlerle uyardı:

"Dündar'la Savcı'yı Osman Bey'in karşısına siz diktiniz. Pusatı kırılmış avcıyı aslan avına gönderdiniz. Beylerinizi kendi ellerinizle ateşe attınız. Gazadan yeni dönmüş aslanın neler edebileceğinden hiç korkmadınız. Bundan gayrı hakkınızda hayırlısı."

KURULUŞ OSMAN'DA NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey'in kararı ne olacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Dündar Bey'in beyliği almak için planı ne? Nikola, Targun Hatun'u kullanarak Kayı Obası'na sızabilecek mi? Flatyos, Osman Bey'i ele geçirebilmek için nasıl bir tuzak kuracak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 38'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.