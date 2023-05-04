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Kuruluş Osman'da Şeyh Edebalı ve Turgut Bey’in yeni vazifesi! "Yolda bizi ancak yoldaşımız bulur"

Kuruluş Osman'da Şeyh Edebalı ve Turgut Bey’in yeni vazifesi! "Yolda bizi ancak yoldaşımız bulur"
04.05.2023 01:42

OTOMATİK OYNAT

Kuruluş Osman 00:46
Kuruluş Osman 125.bölüm...
Kuruluş Osman 00:47
Kuruluş Osman 124. bölüm...
Kuruluş Osman 00:46
Kuruluş Osman 123. bölüm...
Kuruluş Osman 04:17
Osman Bey ve Nayman işte böyle...
Kuruluş Osman 00:46
Kuruluş Osman 121. bölüm...
Kuruluş Osman 00:44
Kuruluş Osman 120. bölüm...
Kuruluş Osman 02:23
Osman Bey Ak Sakallılarla...
Kuruluş Osman 00:30
Kuruluş Osman 119. bölüm 2....
Kuruluş Osman 03:26
Moğol Komutan Nayman,...
Kuruluş Osman 05:46
Kuruluş Osman'da duygusal...
Kuruluş Osman 00:30
Kuruluş Osman 115. bölüm 2....
Kuruluş Osman 02:29
Osman Bey ve Alplerinin duası!

Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 124. Bölümünde Osman Bey, Şeyh Edebalı ve Turgut Bey’i düşmanı dağıtmak ve Konya’ya müdahale edilmesi için Tebriz’e Gazan Han ile görüşmeye gönderdi.

Kuruluş Osman Videoları

Kuruluş Osman'ın 124. Bölümünde; Edebalı, Osman Bey'in kendisine buyurduğu Tebriz vazifesi üzerine uzun zamandır niyetlendiği Hac vazifesini de yerine getirmek istediğini söyledi. Tebriz'e doğru yola çıkan Şeyh Edebalı'ya Nayman ve nökerleri pusu kurdu. Edebalı'yı yaralayan nökerleri Osman Bey, Bala Hatun ve alpler etkisiz hale getirdi. Edebalı'nın yaralanması üzerine Osman Bey, Nayman'ın adamı Kam'ın cezasını kesti. Aslında Edebalı ile vedalaşmak için orada bulunan Turgut Bey; Edebalı'nın daveti ve Osman Bey'in buyruğu üzerine Tebriz yolunda Edebalı'nın yoldaşı oldu. Turgut Bey, "Görev bana, vatan sana emanet!" diyerek Osman Bey ve alpleriyle vedalaştı.

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