Kuruluş Osman'a Selcan Hatun damga vurdu! “Kayı’ya gelin olmak zordur”

Kuruluş Osman'ın son bölümüne Selcan Hatun damga vurdu. Hazal Hatun’un dikimhaneye gelen Targun Hatun’a “Sen de iyice buralı oldun. Bu gidişle Kayı’ya gelin de olursun” sözleriyle iltifat etmesi Selcan Hatun’un dikkatini çekerken; Targun Hatun’un “Bey kızı ancak bir beyle evlenir. Kayı beylerinden bekar olan var mıdır ki?” sorusunu Hazal Hatun “Kayı beylerinden evli olmayan yoktur fakat evlat isteyen vardır” diyerek imalı yanıt verdi. Sabrı taşan Selcan Hatun'un “Kayı’ya gelin olmak zordur kızım. Eskiden de zordu şimdi daha da zordur." sözleri dikkat çekti.