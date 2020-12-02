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Kuruluş Osman'a Selcan Hatun damga vurdu! “Kayı’ya gelin olmak zordur”

Kuruluş Osman'a Selcan Hatun damga vurdu! “Kayı’ya gelin olmak zordur”
02.12.2020 21:55
Ana Sayfa 00:56
Koronavirüsün baş düşmanı!
Ana Sayfa 03:04
Targun Hatun, Nikola'yı...
Ana Sayfa 04:56
“Kayı’ya gelin olmak zordur”
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Cemile Deniz'e mahkemeden...
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Bakan Akar'dan kritik kabul
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İstanbul'da ekmeğe 'gizli zam'...

Kuruluş Osman'ın son bölümüne Selcan Hatun damga vurdu. Hazal Hatun’un dikimhaneye gelen Targun Hatun’a “Sen de iyice buralı oldun. Bu gidişle Kayı’ya gelin de olursun” sözleriyle iltifat etmesi Selcan Hatun’un dikkatini çekerken; Targun Hatun’un “Bey kızı ancak bir beyle evlenir. Kayı beylerinden bekar olan var mıdır ki?” sorusunu Hazal Hatun “Kayı beylerinden evli olmayan yoktur fakat evlat isteyen vardır” diyerek imalı yanıt verdi. Sabrı taşan Selcan Hatun'un “Kayı’ya gelin olmak zordur kızım. Eskiden de zordu şimdi daha da zordur." sözleri dikkat çekti.


Kuruluş Osman'ın son bölümüne Selcan Hatun damga vurdu. Hazal Hatun'un dikimhaneye gelen Targun Hatun'a "Sen de iyice buralı oldun. Bu gidişle Kayı'ya gelin de olursun" sözleriyle iltifat etmesi Selcan Hatun'un dikkatini çekerken; Targun Hatun'un "Bey kızı ancak bir beyle evlenir. Kayı beylerinden bekar olan var mıdır ki?" sorusunu Hazal Hatun "Kayı beylerinden evli olmayan yoktur fakat evlat isteyen vardır" diyerek imalı yanıt verdi. Sabrı taşan Selcan Hatun'un "Kayı'ya gelin olmak zordur kızım. Eskiden de zordu şimdi daha da zordur." sözleri dikkat çekti.
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