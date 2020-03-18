Kongar, Konur Alp'i böyle kandırıyor! Kuruluş Osman 15. yeni bölüm 18.03.2020 23:04

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 15. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Kongar, Konur Alp'i böyle kandırıyor. Kuruluş Osman 15. bölüm özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

'Kuruluş Osman'ın 15. bölümü heyecan dolu gelişmeleriyle hayranlarını yine ekran başına kilitledi. Dizinin bu haftaki 15'inci bölümünde Osman Bey'in ele geçirdiği Kongar'ı, Konur Alp'e emanet edince olanlar oldu! Yayın günü, 18 Mart 1915 Çanakkale zaferin 105. yıldönümüne denk gelen dizi ile ilgili sosyal medyada #ŞehitlerÖlmez etiketi ile paylaşımlar yapıldı.

KURULUŞ OSMAN 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Biz ecelden korkmayız imanımızla savaşır, şehadeti kovalarız!"

Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür.

OBADA ZOR GÜNLER

Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar.

BALGAY'A TUZAK

Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak?

GÜNDÜZ ÖLECEK Mİ?

Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak?

SAMSA ÇAVUŞ VE OSMAN BEY YENİDEN BULUŞUYOR

Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?