Kongar gerçeği öğreniyor! Kuruluş Osman 19. yeni bölüm

29.04.2020 22:06

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 19. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Kongar gerçeği öğreniyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gün gelecek bu topraklara hilal parıltısı yayılacak!'

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?