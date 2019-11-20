Haberler Video Hayallerimizden bir devlet çıkacak! Kuruluş Osman 1. bölüm

Hayallerimizden bir devlet çıkacak! Kuruluş Osman 1. bölüm

20.11.2019 20:49

ATV ekranlarında çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey'in "Hayallerimizden bir devlet çıkacak" repliği izleyicilerin dikkatini çekti. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/webtv adresimizden izleyebilirsiniz.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Kuruluş Osman Videoları