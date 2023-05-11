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Bengi Hatun, mahkemede tüm gerçekleri işte böyle anlattı! “Gayrı o yılan dilini susturasın...”

Bengi Hatun, mahkemede tüm gerçekleri işte böyle anlattı! “Gayrı o yılan dilini susturasın...”
11.05.2023 00:38

OTOMATİK OYNAT

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Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 125. Bölümünde İsmihan Sultan; Malhun Hatun’un hançeriyle Esma’yı öldürüp kendini yaraladıktan sonra Malhun Hatun’u suçlayarak onu zindana attırdı. Yaşananların şahidi olarak Bengi Hatun’un kendi lehinde konuşmasını istedi ancak Bengi Hatun, mahkemede gerçekleri teker teker anlattı.

Kuruluş Osman Videoları

Kuruluş Osman'ın 125. Bölümünde İsmihan Sultan'ın buyruğuyla kurulan mahkemede Bengi Hatun; kızı Alçiçek'in canı ve obasıyla tehdit edilmiş olmasına rağmen en başından sonuna kadar gerçekleri anlattı. Bengi Hatun; İsmihan Sultan'ın Esma'yı öldürdüğünü ve Malhun Hatun'un hançeriyle kendisini bizzat yaraladığını ve İsmihan Sultan'ın tehditleri altında kaldığını anlattı.

Osman Bey, Bengi Hatun'dan bildiği her şeyi itiraf etmesini istedi. Bengi Hatun ise; İsmihan Sultan'ın Malhun Hatun'a oyun kurarak Osman Bey'i postundan etmek istediğini, Orhan Bey'i zehirlediğini, Söğüt'e hastalık bulaştırdığını, güç ve makam için her türlü hainliği gösterebileceğini söyledi. Kendi hatalarını da tek tek anlatan Bengi Hatun, İsmihan Sultan'ın işlediği suçlara ortaklık ettiğini, her şeyi bilip sustuğunu ve Osman Bey'in bastıracağı sikkelerin gümüşlerini de kendisinin değiştirdiğini de itiraf etti. Mahkeme bitiminde Malhun Hatun'un masum olduğu ispatlandı. Osman Bey, Malhun Hatun'un kelepçelerini çözerken İsmihan Sultan ise Selçuklu askerlerini Osman Bey ve Alplerinin üstüne salarak gizli geçitten kaçtı.

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