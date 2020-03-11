Balgay, Osman'ı yerini öğrenmeye çalışıyor! Kuruluş Osman yeni bölüm 11.03.2020 23:30

Çarşamba günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman bu akşam 14. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Balgay, Osman'ı yerini öğrenmeye çalışıyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!"

Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaşır.

OSMAN BEY'E TUZAK

Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır.

BALGAY'IN KILICIYLA YÜZ YÜZE

Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze gelir. Balgay'la karşı karşıya gelen Osman içine düştüğü bu durumdan çıkabilecek mi?

DÜNDAR VE BATUR'UN İHANETİNE NASIL KARŞILIK VERECEK?

Moğolların tuzağına düşerek yaralanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak? Osman Bey'i hasım ilan eden Samsa Çavuş, Moğollara karşı nasıl hamle yapacak?

BALGAY'IN HAYALLERİ

Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçiren Balgay, hükümdarlık hayaline ulaşabilecek mi? Osman Bey'i Balgay'a teslim eden Dündar şimdi ne yapacak?