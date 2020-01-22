Bala Hatun'u Osman Bey'e istiyorlar! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm

Çarşamba günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman bu akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Bala Hatun'u Osman Bey'e istiyorlar. Peki, Edebali'nin cevabı ne olacak? Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Bala Hatun'u Osman Bey'e istiyorlar! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm22.01.2020 23:48
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