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Ateş Kuşları I Ali ailesi için meydan okudu! İşte o sahne...

Ateş Kuşları I Ali ailesi için meydan okudu! İşte o sahne...
03.02.2023 21:50 - Son Güncelleme: 03.02.2023 21:50

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Sezonun en çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 4. Bölümüyle büyük bir ilgi gördü. ‘Ateş Kuşları Mola Yeri’nde çıkan büyük yangının ardından yuvalarını kaybedip sokağa dönen Ateş Kuşları, çareyi arsa sahibi Zümrüt’ü polise ihbar etmekte buldu.

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'Ateş Kuşları'nın 4. Bölümünde, tutuklanan Zümrüt'ün adamları, "Zümrüt abimizi içeri attırıp arazisine konacağını mı sandın Ali?" diyerek hesap sordular. Zümrüt'ün adamları, Ali'ye saldırırken Gülayşe ve Yakup da ağabeyleri Ali'ye yardım etti. Öte yandan tüm bunlar yaşanırken Sabit de krize girdi. Yaşanan arbedede Ali yaralanırken, Ali'nin çalıştığı çöplükteki iş arkadaşları bir kamyonla yardıma geldiler. Zümrüt'ün adamları bir bir yere yığılırken, Ali de işçi arkadaşlarına minnetle teşekkür etti. Ali, Zümrüt'ün korumasına "Zümrüt Abi'ni içeri attırıp arazisine konacağımı sanırken yanılmadın... Ama o, garibana gücünün yeteceğini düşünerek çok yanıldı!" dedi. Böylelikle, Ateş Kuşları bu saldırıdan kurtuldu.

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