Alpler, Osman'ı kurtarıyor! Kuruluş Osman yeni bölüm 05.02.2020 23:16

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Alpler, Osman'ı kurtarıyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur.

OSMAN KALANOZ'U ÖLDÜRÜYOR

Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir.

SOFİA ALİŞAR'I OSMAN'A KARŞI KIŞKIRTIYOR

Sofia, bunu Osman'ın yaptığından emindir ve Alişar'ı kışkırtır. Alişar soluğu Dündar Bey'in otağında alacaktır.

OSMAN VE ALİŞAR BEY ARASINDA GERİLİM

Osman ve Alişar Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Oğlunun katili Salvador'un ölümünden sonra Bamsı ne yapacaktır? Osman Sofia'nın oyununu boşa çıkarabilecek midir?