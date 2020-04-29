Alpler, Bala Hatun'u kurtarıyor! Kuruluş Osman 19. yeni bölüm

29.04.2020 22:55

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 19. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Alpler, Bala Hatun'u kurtarıyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gün gelecek bu topraklara hilal parıltısı yayılacak!'

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?

OSMAN BEY VE SUNGUR TEKİN BULUŞTU

Osman Bey, Aksakallılar'ın müjdesini verdiği, yoldaşı olacak Kayı ulusunun amcası Sungur Tekin olduğunu büyük bir sürpriz sonucu öğrendi. Kılık değiştirerek Margarit keşişleriyle birlikte uç bölgesine gelen Sungurtekin, oyunu anlaşılınca esir düşmüştü ancak Osman Bey amcasını kurtardı. Osman Bey şaşkınlığını "Senelerce seni Moğol cenginde Gündoğdu emmimle öldü bildik" sözleriyle ifade etti.

Osman Bey, Sungurtekin'le birlikte Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Bahadır'ın gelişiyle eli güçlenen Dündar Bey, nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun, Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi? Geyhatu'yu arkasına alan Alişar, sancak beyi unvanını kullanıp Osman Bey'i saf dışı bırakabilecek mi?