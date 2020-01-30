Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı izle! Sofia Osman'ı öldürmek için plan yapıyor 30.01.2020 00:09

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi. Yeni bölümde Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarıyor. İzleyicilerin heyecan dolu bölümün ardından beklediği Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

KURULUŞ OSMAN 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Herkes aslına rücu etti; kurtlar kurtluğu, itler itliğe..."

Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir.

ŞEYH EDEBALI KIZINI OSMAN'A VERMİYOR

Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?

KURULUŞ OSMAN 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Bu kavga haça çarpan hilalin kavgasıdır!"

Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?