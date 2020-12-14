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Kuruluş Osman 38. bölüm 2. fragmanı izle! Tuzak içinde tuzak...

Kuruluş Osman 38. bölüm 2. fragmanı izle! Tuzak içinde tuzak...
14.12.2020 23:32
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ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 38. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nikola'nın Targun Hatun'a söylediği "Osman senden hiç şüphelenmedi..." şeklindeki sözler izleyicilerin dikkatini çekti. İşte Kuruluş Osman 38. bölüm 2. fragmanında yaşanacaklar...


KURULUŞ OSMAN 38. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir. Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir. Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'den gelen haber ne? Savcı ve Dündar Beyler, Toy'dan istediğini alabilecek mi? Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek? Targun Hatun, Nikola'dan aldığı zehirle ne yapacak? Flatyos, Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

Kuruluş Osman Videoları