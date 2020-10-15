Kuruluş Osman 30. yeni bölüm fragmanı izle

Kuruluş Osman 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman dizisinde ardı ardına yaşanan gelişmeler heyecanı doruklara çıkardı. Son bölümde Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürükledi. Yeni bölümde yaşanacak yeni gelişmeler heyecanla beklenirken Kuruluş Osman 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında "Hedefteki sadece ben değilim!" sözleri dikkat çekti.

Kuruluş Osman 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman dizisinde ardı ardına yaşanan gelişmeler heyecanı doruklara çıkardı. Son bölümde Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürükledi. Yeni bölümde yaşanacak yeni gelişmeler heyecanla beklenirken Kuruluş Osman 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında "Hedefteki sadece ben değilim!" sözleri dikkat çekti.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Pusatımızın erişemediği yerde aklımızla iş göreceğiz!"

Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor.

Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor.

Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor. Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi?

Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi?