Kuruluş Osman 30. bölüm 2. fragmanı izle

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Kuruluş Osman 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Göktuğ'un Osman Bey'e sarf ettiği "Öyle bir ordu olacak ki, tüm cihana Türk İslam nizamı getirecek!" sözleri büyük heyecan yarattı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor. Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor. Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor. Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi?