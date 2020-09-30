Kuruluş Osman 28. bölüm 2. fragmanı izle | Türk ordusu nizam kurar!

ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman 2. sezonuyla bomba gibi bir dönüş yapıyor. Dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kuruluş Osman'ın kadrosuna bu sezon Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seçkin Özdemir, Kanbolat Görkem Arslan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy ve pek çok değerli isim dahil oldu. Dizinin yeni sezon yayın tarihi de belli oldu. İşte Kuruluş Osman 28. bölüm 2. fragmanı

PEK ÇOK İSİM KATILDI

Tanıtımda ayrıca ikinci sezon afişinde de yer alan, Türk kültürünün güçlü simgeleri at, kurt ve şahinin de yer alması dikkat çekti.

İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman', kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimlerle gündem olmuştu.

Kuruluş Osman'a şu ana kadar Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir, Kanbolat Görkem Arslan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya katıldı.