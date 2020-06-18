Kuruluş Osman 27. yeni bölüm fragmanı izle

18.06.2020 00:20

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam heyecan dolu gelişmeler peşi sıra yaşandı. Bu haftaki bölümde Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. İzleyicilerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN 26. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Kavgamız; şehitlerimiz, gaziyanlarımız, tüm mazlumlarımız için!"

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.

Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?

ABDURRAHMAN ALP KOLUNU YİTİRDİ, GAZİ OLDU

Sofia tarafından ağır biçimde yaralandıktan sonra Osman Bey ve diğerleri tarafından baygın halde bulunan Abdurrahman Gazi'nin yaraları derhal hekimler tarafından sarıldı ancak, hayatını kurtarmak için yaralı kolunun kesilmesi icap ettiği ortaya çıktı.

Bir süre dinlenerek operasyon için güç toplayan Abdurrahman Alp, başında bekleyen Osman, Gündüz, Bamsı ve Dündar beylerle helalleşti. "Kayı beylerinin yaveri Abdurrahman Gazi Allah yolunda bir kolunu verir de gözü bile kıpırdamaz" diyen Abdurrahman Gazi'ye, Osman Bey'in cevabı "Biz senin cenk destanlarınla büyüdük. Dayanasın Abdurrahman Gazi" oldu.

Abdurrahman Gazi, kolunu kaybettikten sonra yaşama tutunabilecek mi? Osman Bey, Abdurrahman Gazi'yi yaralayan Sofia'dan nasıl intikam alacak? Sofia'nın ölüm timi Osman Bey ve alplerine nasıl bir tuzak hazırlayacak?

OSMAN BEY, MOĞOL KOMUTANI SUBUTAY'IN CEZASINI BÖYLE KESTİ

Bizans kuvvetleri ile ittfak ederek Kayı Obası'na baskın düzenleyen Subutay, Osman Bey'le mücadelesini kaybetti ve tüm güçleri dağıldı.

Osman Bey'e, Geyhatu'nun kendisi için geleceğini söyleyen ve "Bizim korkumuzdan bu diyarlara kadar kaçtınız.. Ne değişti! Yine geldik, yine bulduk sizi… Akıbetiniz bizim elimizden ölümdür. Acı bir ölüm" diyen Subutay, "Biz bu diyarlara Allah'ın dinini yaymak üzere geldik Subutay. Biz bu diyarlara gaza için geldik… Sizin kurduğunuz zulüm saltanatını yıkmak için geldik" dedi. Osman Bey, Subutay'ın "Alişar'ı öldürdün diye bitecek mi sandın… Akın akın geleceğiz… Kan için, intikam için geleceğiz…" sözlerine karşın, "Alişar'ın ölümü içimizdeki hainleri ibret olsun. Senin ölümün de cümle zalime" diyerek Subutay'ın cezasını kesti.