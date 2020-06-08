Kuruluş Osman 25. bölüm 2. fragmanı izle

08.06.2020 17:03

Kuruluş Osman'da geçtiğimiz hafta yeni bir dönem başladı. Son bölümde obaya Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun'un gelmesiyle birlikte dengeler değişti. Osman Bey uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişti. Bölümün ekranlarında son bulmasıyla birlikte izleyicilerin Kuruluş Osman 25. yeni bölüm 2. fragmanı için heyecanlı bekleyişi sona erdi. 2. fragmanda Osman Bey'in Balgay'ı köşeye sıkıştırdığı ve obanın Noyan Subutay tarafından basıldığı görülüyor. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

KURULUŞ OSMAN 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek.

Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?

Köklü Türkmen aşireti Çobanoğulları'nın beyinin kardeşi olan Hazal Hatun, Kayı Obası'nı gördüğünde büyüklüğüne şaşırırken, obaya görkemli bir giriş yaptı. Hazal Hatun, kendisini görünce büyük şaşkınlığa düşen Zöhre'ye "Neye şaşırırsın Zöhre! Bi hoş geldin demek yok mu!" diyerek çıkışırken, Dündar'ı Bi çağrınla su gibi aktım rüzgar gibi yettim bey…Evvela başımız sağolsun… Duydum ki başın dumanlıymış…" sözleriyle selamladı.

Hazal Hatun, Dündar'ın gelişini haber etmemesine sitem etmesine karşılık "Bitinya ucunun en namlı beyinin avradı, Nikea ellerinin en yaman beyinin bacısıyım, bize ne ola ki Dündar Bey!" şeklinde yanıtladı.