Kuruluş Osman 24. yeni bölüm fragmanı izle

28.05.2020 00:19

Milyonlarca izleyici tarafından heyecanla takip edilen Kuruluş Osman'da bu akşam heyecan dolu dakikalar yaşandı. Son bölümde Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu ve Alişar'ı infaz etti. İzleyiciler heyecan dolu bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Kuruluş Osman 24. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

KURULUŞ OSMAN 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir!"

Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?

KAYI ALPLERİ ALİŞAR'IN KONAĞINI ELE GEÇİRDİ

Gündüz Bey ve Bamsı Bey liderliğindeki Kayı alpleri, Alişar'ın konağını ele geçirdi.

Kendisine kurulan tuzağı boşa çıkararak Alişar'ı oyuna getiren Osman Bey, Gündüz ve Bamsı beyleri Alişar konağı ele geçirmekle görevlendirdi. Şeyh Edebalı'nın dervişlerinin yanı sıra Bala Hatun ve Selcan Hatun'un da desteğiyle Alişar'ın konağını basan Kayı alpleri kapıyı kırmadan hemen önce Aygül, Zöhre ve Burçin gizli geçitten kaçmayı başardı.

Gündüz Bey ve alpler Kayı bayrağını Alişar'ın konağında dalgalandırdı. Selcan Hatun ise "Zöhre'yle görülecek bi hesabımız vardır, ben peşlerinden giderim" diyerek Bala Hatun'la birlikte Aygül, Zöhre ve Burçin'in peşine düştü.

Kayıların Osman Bey liderliğinde gazaya başlaması Moğollar'dan nasıl karşılık görecek? Aygül, Zöhre ve Burçin, ihanetlerinin bedelini nasıl ödeyecek? Osman Bey, Alişar'ı ve Dündar'ı nasıl cezalandıracak?

OSMAN BEY VE ALİŞAR'IN DÜELLOSU NEFES KESTİ

Osman Bey ve Alişar'ın kozlarını paylaştığı sahneyle zirve yaptı. Alişar'ın tuzağını başına geçiren Osman Bey, alpleriyle birlikte Alişar'ın kuvvetlerini etkisiz haline getirirken durumun kötüye gittiğini fark ederek kaçmaya çalışan Alişar, karşısına Osman Bey'i buldu. Alişar'ın muhafızlarını etkisiz hale getirerek uzun süredir aradığı fırsatı eline geçiren Osman Bey, Alişar'la kozlarını paylaştı.

Alişar'ın sinsi tuzağına ve yardıma gelen Böke'ye rağmen vuruşmadan galip çıkan Osman Bey, "Sana kolay ölüm yok Alişar!" diyerek Alişar'ı ihanetinin ve yalanlarının hesabını vermek üzere alıkoydu.

Osman Bey'in Alişar'ı ele geçirmesi Moğollar ve Geyhatu cephesinde nasıl karşılık bulacak? Alişar suçlarını itiraf edecek mi? Gerçekleri öğrenen Dündar ne yapacak? Osman Bey'in başlattığı gaza uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek?