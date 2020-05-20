Kuruluş Osman 23. yeni bölüm fragmanı izle

20.05.2020 23:56

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam yaşanan gelişmeler heyecanın dozunu iyice arttırdı. Son bölümde Alişar, Dündar ve Bahadır, Söğüt'te Gündüz Bey, Bamsı Bey ve Kayı Alpleri ile karşı karşıya geldi. Balgay ve Osman Bey arasında Geyhatu'yu devirmek için yeni bir ittifak yapıldı. Bölümün ardından Kuruluş Osman 23. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Nice diyarlar senin ve neslinin gayretiyle İslam beldesi olacaktır!"

Geçen bölümde Moğollardan kaçarken yaralanan Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı'nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesini başlatıyor! Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak? Dündar, Kayı Obası'nda planladığı darbe başarılı olacak mı? Osman Bey ve Alplerinin Balgay ve Moğollara karşı hamlesi ne olacak? Alişar'la evlenen Aygül, Osman Bey'den intikam almak için ne yapacak?

OSMAN BEY'İN KUTLU RÜYASI

Balgay ve nökerlerinin elinden kaçarken yaralanan Osman Bey, Şeyh Edebalı ve dervişler tarafından tedavi edildikten sonra uyurken bir rüya gördü. Rüyasını Şeyh Edebalı'ya "Rüyamda Zikir meclisi var idi… Gece içre gece rüya içre rüya gördüm… Senin göğsünden bir ay doğup benim göğsüme girdi. Sadrım sarsıldı, genişledi aydınlandı göğsümden çıkan bir ağaç hızla büyümeye başladı, o kadar uluğ bir ağaç oldu ki bu diyarları aşıp suyun ötelerine ulaştı… Uçsuz bucaksız topraklarda nice diyarların üstünü kapladı… O diyarlarda önce kılıçları gördüm; al kana bürünmüş kılıçlar… Sonra minareler ve ardından o minerelerin üstünde parıldayan hilaller gördüm…" sözleriyle açan Osman Bey, Edebalı'dan "Osman Bey… Ertuğrul Gazi'nin övüncü Kara Osman Bey… Yiğit Osman… Rüyanda bana gelmişsin ki murad-ı ilahi birlikte olmamızdadır… Rüya içre rüya görmüşsün ki iç içe saklanan sırlar vardır…" cevabını aldı.

NİCE DİYARLAR SENİN VE NESLİNİN GAYRETİYLE İSLAM BELDESİ OLACAKTIR

Şeyh Edebalı, Osman Bey'in tarihe mal olmuş rüyasını şöyle yorumladı "Benim göğsümden çıkan bir ayın senin göğsüne girdiğini söyledin; vakit gelmiştir… Gayrı rızam vardır, Bala hatun helalindir, çünkü; ilahi işaret bu minvaldedir. Zira Allah sizin nesilinize hakanlık, padişahlık nasip etmiştir… Nice diyarlar senin ve neslinin gayretiyle İslam beldesi olacaktır" ve Osman Bey'e müjdeyi verdi.

Osman Bey, Şeyh Edebalı'dan aldığı nasihatle kuruluş ateşini nasıl ateşleyecek? Osman Bey, Geyhatu ve Balgay'ı birbirine kırdırmak için nasıl bir plan kuracak? Osman Bey ve Bala Hatun nihayet muradına erebilecek mi?

ALİŞAR'DAN KİRLİ TUZAK

Kendilerine kurulan pusuyu atlatıan Gündüz ve Bamsı beyler, Söğüt'teki buluşmaya yerine gelince Alişar, Dündar ve Bahadır'ın şaşkınlıkla kalkaldı. Gündüz Bey'in "Obamızda kanlı bir ihtilal peşinde koşanları isteriz. Emmim Dündar ve Bahadır'ı bize iade edesin. Obamızın iç işlerinden de elini çekesin" sözüne karşılık "Töreden bahsedersin! Bilmez misin? Oba beye, bey sancakbeyine bağlıdır! Koca uçta Salurlar, Dodurgalar, Alkaevliler de vardır. Onlardan bir sorun çıkmaz da melanet neden hep sizden çıkar" diyen Alişar, Geyhatu adına uçtaki tüm yetkinin kendisinde olduğu iddiasını tekrarladı.

GEYHATU GELİNCE...

Yalnızca Kayı Obası'nı değil tüm Türkmen obalarını tehdit eden Alişar Bey, Gündüz Bey'in "Sen de şunu bilesin; bu hükmün, boynuna geçen urgan olacak" sözleriyle şoke olurken, "Ya baş eğerler ya da başlarından olurlar. Ben diyeceğimi dedim! Geyhatu bizatihi gelip karşınıza dikilince, bu lakırdıları ona anlatırsınız!" diyerek gücünün Moğollardan aldığını hatırlattı.

Osman Bey, Alişar Bey' ve Moğolların ittifakına son vermek için Balgay'la birlikte nasıl bir oyun kuracak? Kayı Obası, Alişar'ın tehditlerine karşı nasıl tedbir alacak? Gündüz ve Bamsı beyler, Türkmen katliamına engel olmak için yapacak? Dündar ve Alişar arasındaki ittifakın akıbeti ne olacak?