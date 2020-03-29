Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Bu millet Allah'ın izniyle şeytanın ordusunu tarumar edecek!" 29.03.2020 18:25

Çarşamba akşamları milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanan gelişmelerle heyecan doruklara ulaştı. Moğollar tarafından yaralandıktan sonra Elif Ana tarafından tedavi edilerek hayata tutunan ancak yarası nedeniyle çocuğu olmayacağını öğrenen Bala Hatun, bu gelişmenin ardından Osman Bey’den uzaklaşmıştı. Osman Bey, Bala Hatun’un bu tavrının sebebini anlamaya çalışırken araya Selcan Hatun’u soktu ve nihayet işin aslını öğrendi. Bölümün ardından izleyicilerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanına "Cihan yeniden nizama kavuşacak! Bu millet Allah'ın izniyle şeytanın ordusunu tarumar edecek!" sözleri damga vurdu.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?