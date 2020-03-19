Kuruluş Osman 16. yeni bölüm fragmanı izle! Dündar Osman Bey'e ihanet ediyor 19.03.2020 00:20

Çarşamba akşamları milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanan gelişmelerle heyecan doruklara ulaştı. Son bölümde amsa ve Osman Bey'in barışması Balgay'ı zor durumda bıraktı. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yaptı. Bölümün ardından izleyicilerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman 16. bölüm fragmanı yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Biz ecelden korkmayız imanımızla savaşır, şehadeti kovalarız!"

Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür.

OBADA ZOR GÜNLER

Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar.

BALGAY'A TUZAK

Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak?

GÜNDÜZ ÖLECEK Mİ?

Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak?

SAMSA ÇAVUŞ VE OSMAN BEY YENİDEN BULUŞUYOR

Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!"

Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaşır. Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır. Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze gelir. Balgay'la karşı karşıya gelen Osman içine düştüğü bu durumdan çıkabilecek mi? Dündar ve Batur'un ihanetine nasıl karşılık verecek? Moğolların tuzağına düşerek yaralanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak? Osman Bey'i hasım ilan eden Samsa Çavuş, Moğollara karşı nasıl hamle yapacak? Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçiren Balgay, hükümdarlık hayaline ulaşabilecek mi? Osman Bey'i Balgay'a teslim eden Dündar şimdi ne yapacak?