Haberler Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 110. Bölüm Fragmanı | "Ben zalimlerin kabusu Osman Bey'im!"

Kuruluş Osman 110. Bölüm Fragmanı | "Ben zalimlerin kabusu Osman Bey'im!"

Kuruluş Osman 110. Bölüm Fragmanı | "Ben zalimlerin kabusu Osman Bey'im!"
22.12.2022 00:20 - Son Güncelleme: 22.12.2022 00:28

OTOMATİK OYNAT

Kuruluş Osman 00:45
Kuruluş Osman 109. bölüm 2....
Kuruluş Osman 00:30
Kardeşlerim 72. bölüm 2....
Kuruluş Osman 00:44
Kuruluş Osman 109. bölüm...
Kuruluş Osman 02:12
Osman Bey, İsmihan Sultan'a...
Kuruluş Osman 05:40
Kuruluş Osman'da Alcicek Hatun...
Kuruluş Osman 00:45
Kuruluş Osman
Kuruluş Osman 03:26
Kuruluş Osman'da nefes kesen...
Kuruluş Osman 00:45
Kuruluş Osman 105. bölüm...
Kuruluş Osman 08:02
"Müslüman olup adaletimize...
Kuruluş Osman 00:42
Kuruluş Osman 103. bölüm 2....
Kuruluş Osman 00:35
Kuruluş Osman 102. bölüm 2....
Kuruluş Osman 03:59
Kuruluş Osman'a damga vuran...

YENİŞEHİR YENİ NİZAM YENİ DEVLET Obasını, Yenişehir’e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri ‘divan’ kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan ‘toy’ geride kalmıştır. Osman Bey, Bey’leri ile ‘divan’ kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu ‘divan’ aynı zamanda, Osman Bey’i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır. Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik’in yolunu açacak olan Marmara Hisarı’nın fethi!

Kuruluş Osman Videoları
SON DAKİKA