Kuruluş Osman 104. bölüm 2. fragmanı: “Tunç yürekli Alplarım! Şimdi küffarın yurduna çelik bir gürz gibi vurmanın vaktidir!”

Osman Bey ve Alplar için büyük tehlike

Olof ve adamlarının, Konur Alp'in saklandığı madeni bulması ve ardından Osman Bey ile Alplerinin madendeyken patlatmaları sonrası Osman Bey ve Alplerinin durumu merak konusudur. Osman ve Alpleri bu mağaradan nasıl çıkacaktır? Malhun Hatun, Bala Hatun ve Alplerinden Osman Bey'i bulmasını ister. Bala Hatun, Osman Bey'in ardına düşer.

Olof ve Kantakuzenos'un kanlı planı!

Olof ile Kantakuzenos, Osman ve Alplerinin o mağaradan çıkamayacağına emindir. Osman Bey'in yokluğu hem Olof'u hem de Kantakuzenos'u iyice yüreklendirmiştir. Üstelik Yenişehir'deki hareketlilik de bu fikirlerini destekler niteliktedir. Olof ve Kantakuzenos, Yenişehir'i kana bulamakta kararlıdırlar. Olof ve Kantakuzenos, zafer sarhoşluğuyla Yenişehir planı yaparken Osman Bey ise onları ummadıkları yerden vuracaktır.

Orhan Bey önderliğinde divan kuruluyor

Osman Bey'in yokluğunda Malhun Hatun postu boş bırakmaz. Görüş birliğiyle Osman Bey yerine posta Orhan Bey vekalet edecektir. Malhun Hatun, Orhan Bey'i dikkatli olması konusunda uyarır. Orhan Bey'in postta olması dengeleri nasıl değiştirecektir? Yenişehir'de kurulan Divan, tüm beyleri derin bir şaşkınlığa sürükler. Orhan Bey'in beyliğine diğer oba beylerinin tepkisi ne olacaktır? Bayındır Bey'in Orhan Bey için hazırladığı bir plan var mıdır? Düşman Yenişehir idaresinde zafiyet beklerken Orhan Bey, Malhun Hatun'un da desteğiyle düşmanları hayal kırıklığına uğratabilecek midir?

Osman Bey Marmaracık'ı fethedecek mi?

Osman Bey nerede olduğunu herkesten gizleyecek ve böylece Olof'ların zafer sarhoşluğu sürecektir. Osman Bey Marmaracık'ı fethetmek için ilk olarak hangi adımı atacaktır? Osman Bey, Marmaracık Fethi için bambaşka bir hamlede bulunup kimsenin beklemediği biriyle birlikte hareket edecek ve Olof ile Kantakuzenos'u hiç ummadıkları bir yerden vuracaktır. Osman Bey bunca meşakkat sonunda Marmaracık'ı fethedebilecek midir?