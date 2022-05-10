İZLE | Kuruluş Osman 93. bölüm 2. fragmanı: “Bizler İnegöl’ün surlarına ebed müddet bir devlet için geldik!”

Bala ve Malhun hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarabilecekler mi?

Osman Bey, Kayılar ve himayesi altındaki diğer Türk Boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlamaktadır fakat Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir. Holofira'yı kaçıracaklardır. Holofira'nın hangi hamlesi onu bu durumdan kurtaracaktır? Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükleyecektir. Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan'ı ve Holofira'yı kurtarabilecekler midir?

Nikola'nın son hamlesi

Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye başlamıştır fakat asla yılmaya niyeti yoktur. Son hamle olarak Osman Bey'in ordugahını dağıtıp, elinde savaşacağı hiçbir sey bırakmamayı planlar. Romanos'un askerlerini çoktan Osman Bey'in ordugahının çevresinde konuşlandırmıştır.

Aktemur'un akıbeti

Osman Bey'in, İnegöl'e sızdırdığı yeğeni Aktemur bu bilgiyi Osman Bey'e ulaştırmak ister. Aktemur başarılı olabilecek midir? Yoksa ele geçip Nikola ve Romanos'un acımasızlığına mahkum mu olacaktır? Osman Bey, bütün engellere, Nikola ve Ramanos'un direnmelerine rağmen İnegöl surlarını aşabilecek midir? İnegöl'ü fethedip surlarından Kayı'nın sancağını dalgalandırabilecek midir?