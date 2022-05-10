Haberler Kuruluş Osman Videoları İZLE | Kuruluş Osman 93. bölüm 2. fragmanı: “Bizler İnegöl’ün surlarına ebed müddet bir devlet için geldik!”

İZLE | Kuruluş Osman 93. bölüm 2. fragmanı: “Bizler İnegöl’ün surlarına ebed müddet bir devlet için geldik!”

İZLE | Kuruluş Osman 93. bölüm 2. fragmanı: “Bizler İnegöl’ün surlarına ebed müddet bir devlet için geldik!”
10.05.2022 17:37

OTOMATİK OYNAT

Kuruluş Osman 00:58
"Sen fakih kılığına bürünmüş...
Kuruluş Osman 00:59
Osman Bey, ezeli düşmanı...
Kuruluş Osman 00:28
Kuruluş Osman 92. bölüm...
Kuruluş Osman 00:59
Osman Bey'e varırız diyen...
Kuruluş Osman 00:30
Kuruluş Osman 89. bölüm 2....
Kuruluş Osman 00:59
Pusatlarımızı birbirimizin...
Kuruluş Osman 00:29
Kuruluş Osman 86. bölüm...
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Kuruluş Osman’da nefes kesen...
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Kuruluş Osman 84. bölüm...
Kuruluş Osman 00:29
Kuruluş Osman 81. bölüm 2....
Kuruluş Osman 00:30
Destan 9. bölüm 3. fragmanı...

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 93. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Osman Bey'in“Bizler İnegöl’ün surlarına ebed müddet bir devlet için geldik!” şeklindeki sözler damga vurdu. İşte başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman 93. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman Videoları

Bala ve Malhun hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarabilecekler mi?

Osman Bey, Kayılar ve himayesi altındaki diğer Türk Boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlamaktadır fakat Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir. Holofira'yı kaçıracaklardır. Holofira'nın hangi hamlesi onu bu durumdan kurtaracaktır? Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükleyecektir. Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan'ı ve Holofira'yı kurtarabilecekler midir?

Nikola'nın son hamlesi

Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye başlamıştır fakat asla yılmaya niyeti yoktur. Son hamle olarak Osman Bey'in ordugahını dağıtıp, elinde savaşacağı hiçbir sey bırakmamayı planlar. Romanos'un askerlerini çoktan Osman Bey'in ordugahının çevresinde konuşlandırmıştır.

Aktemur'un akıbeti

Osman Bey'in, İnegöl'e sızdırdığı yeğeni Aktemur bu bilgiyi Osman Bey'e ulaştırmak ister. Aktemur başarılı olabilecek midir? Yoksa ele geçip Nikola ve Romanos'un acımasızlığına mahkum mu olacaktır? Osman Bey, bütün engellere, Nikola ve Ramanos'un direnmelerine rağmen İnegöl surlarını aşabilecek midir? İnegöl'ü fethedip surlarından Kayı'nın sancağını dalgalandırabilecek midir?

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